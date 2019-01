Economia Uber anuncia novo comando no Brasil Claudia Woods já trabalhou em departamento de marketing do Walmart e do Banco Original

A partir de fevereiro, o Uber no Brasil será comandado por Claudia Woods, ex-executiva do Banco Original e do Walmart Brasil. O cargo estava vago desde novembro, quando Gui Telles assumiu como diretor global de operações da Jump – a startup de bicicletas e patinetes elétricos do Uber. Claudia é formada em economia em Bowdoin College, nos Estados Unidos, e tem me...