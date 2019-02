Economia Twitter tem lucro de US$ 1,2 bilhão em 2018 A queda de usuários ativos foi compensado pelo crescimento dos usuários monetizáveis

Na manhã desta quinta-feira (7), o Twitter divulgou, pouco antes da abertura do mercado financeiro, seu relatório de performance do 4º trimestre de 2018. A queda de usuários ativos foi compensado pelo crescimento dos usuários monetizáveis – aqueles que utilizam a plataforma e veem os anúncios em meio à timeline. Foram 126 milhões ante 124 milhões do 3º trimes...