Economia TV Anhanguera traz gerente da Rede Globo para painel

O gerente de planejamento e marketing da Rede Globo, José Luiz Petroski, foi o grande nome de um painel realizado ontem pela TV Anhanguera, no salão de eventos do Grupo Jaime Câmara, com a presença de integrantes do mercado publicitário e anunciantes goianos. Com o tema intitulado “Como as marcas crescem”, a abordagem de Petroski no painel buscou discutir as est...