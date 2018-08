Economia Turismo fortalece empregos Atividades turísticas têm cenário positivo e Goiás é 2º Estado no País que mais contratou nos últimos 12 meses; hospedagem e alimentação são destaques, aponta estudo

Fonte de águas quentes, cachoeiras, moda, gastronomia, eventos e até de fé e saúde, Goiás tem conquistado maior participação no turismo brasileiro. O efeito é direto para a geração de empregos. Apesar de as oportunidades não transbordarem por conta dos efeitos da crise econômica, análise da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra qu...