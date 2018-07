Economia Turismo fecha mais de 7 mil postos de trabalho em junho, diz CNC Em junho, poucos Estados registraram superávit na conta emprego no turismo: Amazonas (152), Maranhão (53), Mato Grosso (33) e Goiás (67)

O setor de turismo fechou em junho com saldo negativo de 7.743 vagas, mantendo a tendência do mês anterior, informou a Confederação Nacional das Indústrias (CNC) nesta terça-feira, 31. Em dois meses, setor acumula a perda de 16,5 mil empregos, agravando o resultado do primeiro semestre do ano, que fechou com saldo negativo de 11.689 vagas, abaixo no entanto do mesmo p...