Tucanos hesitam sobre apoio à Previdência

Enquanto o governo e partidos da base pressionam o PSDB a obrigar seus parlamentares a votarem a favor da reforma da Previdência, os tucanos demonstram resistência em dar o primeiro passo. O governador Geraldo Alckmin (SP) disse ontem que apoia a proposta, mas que “fechar questão” depende dos deputados.

Candidato único à presidência do partido, Alckmin foi pessoalmente à Câmara para conversar com parlamentares e defender a aprovação da matéria. “Acho que não há unanimidade em nenhum partido, mas há espaço para convencimento, e eu vou procurar ajudar”, declarou após reunião.

Alckmin não defendeu, no entanto, que a sigla feche questão sobre o assunto. “Fui deputado durante oito anos e nunca teve fechamento de questão. Na política você convence, deve vencer pelo convencimento”, disse.

O governador destacou que deixou “muito claro” sua posição favorável à reforma para os parlamentares. “Minha posição é favorável à reforma, mesmo que não seja a proposta ideal.”

O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Ricardo Tripoli (SP), disse que a bancada tucana decidiu que não terá uma posição oficial sobre a reforma da Previdência enquanto a votação não for marcada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “A bancada acha que não é o momento de discutir essa questão. Havendo a votação da reforma no dia 13 de dezembro, faremos uma reunião no dia 12 para discutir”, explicou.

Tripoli justificou que a decisão leva em conta o fato de que o partido irá eleger, sábado, a nova Executiva. “Nós temos uma Executiva hoje que não será a mesma Executiva da semana que vem. Para tomar uma medida mais duradoura, é fundamental ouvir a nova Executiva que tomará posse e depois verificar a quantidade de votos que os partidos têm pra oferecer”, afirmou.

mudanças

O governo pretende seguir firme e resistir às investidas por mais flexibilizações. Além do risco de abrir mão de mais R$ 109 bilhões na economia em dez anos com a reforma, caso aceitasse as sugestões dos tucanos, o governo também daria uma sinalização ruim aos demais partidos da base e teria que atender a outros pleitos.

Questionado sobre a possibilidade de fechamento de questão na bancada do DEM, o presidente da Câmara disse que um partido historicamente defensor de um Estado com contas ajustadas apoia a reforma e que a sigla terá um número expressivo de votos pró reforma. “O DEM tem votado majoritariamente com a orientação do líder e do presidente sem fechar questão. Acho que, conversando, o DEM terá um número bem grande de parlamentares votando a reforma da Previdência”, desconversou.

Nenhum partido da base aliada decidiu fechar questão sobre a reforma , apesar do esforço do Palácio do Planalto ao longo do último fim de semana. A Executiva do PP chegou a se reunir, mas evitou o assunto.

Segundo aliados, o presidente da legenda, Ciro Nogueira (PI), teme que o governo não conseguirá colocar a matéria em votação na Câmara por falta de apoio. Ele só defenderá oficialmente o fechamento de questão a favor da matéria quando a data da votação for marcada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O presidente nacional do DEM, José Agripino (RN), considerou pouco provável a aprovação pela Câmara este ano: “Não botem tanta fé nessa história da reforma da Previdência, tem muita espuma aí. Cuidado com as notícias.”