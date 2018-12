Economia Trump suspende reajuste de tarifa a produto chinês

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em suspender durante 90 dias o seu plano de subir de 10% para 25% as tarifas americanas a produtos chineses no valor de US$ 200 bilhões, enquanto negocia com Pequim “mudanças estruturais” a sua política econômica. A Casa Branca fez o anúncio ontem em comunicado depois do jantar de Trump com o presidente da China...