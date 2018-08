Economia Trump elogia uso de tarifas e diz que elas vão 'pagar dívidas' do governo Obama Segundo o presidente americano, para que outras nações não sejam tarifadas basta que manufaturem produtos dentro dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma forte defesa do uso de tarifas pelo país neste domingo, 5. De acordo com ele, as barreiras impostas a parceiros comerciais vão ajudar a pagar dívidas contraídas durante o governo do democrata Barack Obama. "As tarifas estão funcionando muito bem", postou Trump na conta oficial dele no Twitter. "Por causa das t...