Economia Trump diz apoiar 'fortemente' engajamento do governo da Argentina com FMI O presidente ainda elogiou o "excelente trabalho" feito pelo chefe do Executivo argentino em meio à "situação econômica e financeira muito difícil"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira apoiar "fortemente" o engajamento do governo da Argentina, presidido por Mauricio Macri, com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para "fortalecer" as políticas monetária e fiscal do país e enfrentar os seus atuais desafios econômicos. Em comunicado veiculado pela Casa Branca, o americano revela...