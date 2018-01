Tribunal Superior do Trabalho revê custos de processos

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou à imprensa a proposta de revisão de 34 súmulas para adequá-las à reforma trabalhista. Mantido em sigilo até segunda-feira (08), o documento se tornou público após o jornal O Estado de S.Paulo, publicar reportagem com detalhes da proposta de revisão. Entre as sugestões da Comissão de Jurisprudência do TST, está a de q...