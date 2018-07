Economia Tribunal condena loja de departamento por demitir aprendiz grávida A empresa também foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% do valor corrigido da causa

A 10ª Câmara do TRT-15 condenou a rede de lojas C&A Modas ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos salários do período de estabilidade de uma funcionária que atuava como aprendiz e se encontrava grávida quando foi demitida. A empresa também foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a...