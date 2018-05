Economia Trem com combustível descarrila e polícia investiga sabotagem em Bauru (SP) Funcionários teriam encontrado parafusos soltos nos trilhos, o que caracterizaria sabotagem. A concessionária da ferrovia não confirmou essa informação

Uma locomotiva que tracionava dez vagões carregados com 650 mil litros de diesel descarrilou na manhã desta terça-feira, 29, em Bauru, interior de São Paulo. Os vagões-tanques não chegaram a tombar e não houve vazamento de combustível, mas a Polícia Civil investiga uma possível sabotagem. A região é palco de manifestações de caminhoneiros contra a alta no preço do diesel. ...