Economia Trecho da Ferrovia Norte-Sul que passa por Goiás é liberado para privatização Serão leiloados os 1,5 mil quilômetros de extensão da ferrovia; a primeira concessão será do trecho entre Porto Nacional (TO) e Anápolis, de 855 km

O Tribunal de Contas da União (TCU) liberou nesta quarta-feira (19) a publicação do edital que trata da privatização da Ferrovia Norte-Sul. Com a liberação, o governo pode publicar o edital e marcar o leilão da ferrovia. O trecho que vai a leilão tem 1.537 quilômetros (km) de extensão e vai de Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela d'Oeste, em São Paulo. A conces...