Economia Transações com bitcoin impulsionam novas aplicações

Com o boom do bitcoin nos últimos tempos, o Brasil ultrapassou 1 milhão de investidores na criptomoeda - acima dos 715 mil cadastros em Bolsa. Com o interesse, pipocaram no ano passado dezenas de plataformas de negociação de moedas digitais. No rastro do advento das moedas virtuais, empreendedores estão identificando novas formas de aplicar a tecnologia blockchain...