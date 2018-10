Economia Trabalhadores nascidos em outubro podem sacar o PIS a partir de hoje (18) Recebem o Pasep servidores públicos com inscrição de final 3

Começa nesta quinta-feira (18) o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS), calendário 2018/2019, para os trabalhadores nascidos no mês de outubro. Em relação ao Pasep, abono destinado a servidores públicos, que é feito pelo Banco do Brasil, o pagamento é para quem tem inscrição de final 3. Os pagamentos se referem ao ano-base 2017. Segundo a Caix...