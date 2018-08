Economia Trabalhadores dos Correios em Goiás adiam indicativo de greve para o dia 14 Fentect orientou categoria a manter o estado de greve para que a proposta informada pelos Correios seja avaliada com calma

Em assembleia geral extraordinária realizada no final da tarde de hoje (7) em Goiânia, os trabalhadores dos Correios em Goiás decidiram manter o estado de greve com indicativo de greve geral para a próxima terça-feira (14). De acordo com o comunicado compartilhado na página do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Sinte...