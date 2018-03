Trabalhadores decidem suspender paralisação dos Correios

Em assembleia em Goiânia, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Estado de Goiás (Sintect-GO) decidiu suspender a paralisação iniciada no domingo (11) e que afetou algumas agências da capital ontem, mas com a manutenção do estado de greve. O movimento, feito pelos servidores da estatal em 22 Estados e no Distrito Federal, ocorreu no mesmo dia em qu...