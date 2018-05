Economia Trabalhadores da construção civil entram em greve nesta terça-feira em SP A estimativa é de que cerca de 200 obras sejam paradas a partir da 0h desta terça-feira (15)

Os profissionais e trabalhadores da construção civil no Estado de São Paulo iniciarão à meia-noite uma greve por tempo indeterminado. O Sintracon-SP (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo) comunicou a decisão em sua página na internet e atribuiu a medida à "intransigência" do sindicato que representa as empresas do setor, o Sinduscon-SP. A...