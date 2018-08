Economia Trabalhador com deficiência poderá usar FGTS para compra de prótese e órtese A liberação do dinheiro só será feita em casos específicos previstos na lei e com laudo médico

A partir de quarta-feira, 15, trabalhadores com deficiência poderão sacar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para compra de órteses e próteses. A liberação do dinheiro só será feita em casos específicos previstos na lei e com laudo médico. A mudança permite, por exemplo, a compra de cadeiras de rodas, aparelho para ampliação sonora ou óculos para q...