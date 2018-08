Economia Três anos após lei em vigor, 70% das domésticas estão na informalidade Domésticas sem carteira assinada passaram de 4,2 milhões para 4,4 milhões, segundo dados do IBGE

Quase três anos depois de entrar em vigor a lei que garantiu todos os direitos do trabalhador às domésticas, 70% delas estão na informalidade. Desde outubro de 2015, quando passou a ser obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), as domésticas sem carteira assinada passaram de 4,2 milhões para 4,4 milhões, segundo dados do IBGE. A imple...