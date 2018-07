Economia Toffolli suspende condenação bilionária da Petrobras em ações trabalhistas Decisão ainda cabe recurso dos trabalhadores no próprio STF; anteriormente, a estatal tinha sido condenada a pagar R$ 17 bilhões

O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu nesta sexta-feira (27) os efeitos do julgamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que no final de junho condenou a Petrobras na maior ação trabalhista de sua história. A decisão atendeu a pedido da defesa da estatal. Na terça-feira (24), os advogados da empresa rec...