TJ mantém preço menor para o etanol em 60 postos de Goiânia

O desembargador Itamar de Lima manteve nesta terça-feira (21) a decisão do juiz Reinaldo Alves Ferreira, que determinou a aplicação de um lucro de 10,2% sobre a venda de etanol em 60 postos de Goiânia. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) havia recorrido da decisão de primeira instância, interpondo um Agravo de Instrumento contra o Procon Goiás. Mas a liminar obtida pelo órgão de defesa do consumidor acabou sendo mantida em decisão de segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado.

A multa em caso de descumprimento foi fixada em R$ 20 mil por dia. Depois da decisão, os preços do etanol baixaram para até R$ 2,69, mas o produto começou a faltar em muitos postos da capital desde o último domingo. Ontem, o Procon Goiás realizou uma fiscalização para verificar o cumprimento da medida e os estoques de etanol nos postos.

Durante a fiscalização, proprietários de um posto de combustíveis na Avenida Assis Chateaubriand, que estava sem etanol, foram conduzidos à Delegacia do Consumidor (Decon) para prestarem esclarecimentos. Isso porque ficou constatado que o posto passou a comprar bem menos etanol (de até 15 mil litros para apenas 5 mil litros), depois que a liminar obrigou a redução do preço.