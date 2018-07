Economia TJ mantém alíquota adicional de 2% para álcool hidratado Ação da PGE pontua que suspensão da cobrança poderia causar prejuízo de R$ 600 mi; presidente da Corte diz que medida afetaria serviços públicos essenciais

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho, manteve, em decisão liminar, a cobrança de alíquota adicional de 2% no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações com álcool etílico hidratado (AEHC), estabelecida pela lei 19.925/17. Na prática, ele suspendeu uma liminar concedida pela juíza da 2...