Thermas Água Santa abre 20 vagas de trabalho em Aragarças

O Thermas Água Santa, situado no município de Aragarças, divisa com o Mato Grosso, será inaugurado neste mês de julho e está com 20 vagas de trabalho em aberto. As oportunidades são para cozinheiro, duas para auxiliar de cozinha, oito para garçom, duas para auxiliar de serviços gerais, uma para jardineiro, duas para salva-vida, uma para recepcionista, uma recrea...