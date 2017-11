Teuto está com 58 vagas de emprego para contratação imediata em Anápolis

O Laboratório Teuto/Pfizer está com 58 vagas de emprego abertas para a cidade de Anápolis. Segundo a empresa, as oportunidades são para diversas áreas, como qualidade, produção e logística.

Os interessados devem enviar currículos através do site da Teuto ou para o e-mail seleção@teuto.com.br. As contratações serão imediatas.

Em 2017, o Teuto já realizou mais de 300 contratações e o quadro de colaboradores da empresa conta com mais de 3500 pessoas. Somente na área de qualidade, são mais de 800 profissionais, ¼ do quadro total.

A gerente administrativa e de RH do Teuto, Elizabeth Junqueira, destaca ainda a atenção do laboratório com a qualidade de vida de seus colaboradores, além dos investimentos no colaborador. “Mais que vagas, temos oportunidades de carreira”, destaca.

Sobre a empresa

Fundado em 1947, em São Paulo, o Laboratório Teuto se transferiu para Anápolis, em 1986, e se destaca por ser pioneiro na produção de medicamentos genéricos no Brasil. Atualmente, a indústria tem o maior complexo farmacêutico da América Latina - com 110 mil metros quadrados de área construída em uma área total de 1 milhão de metros quadrados.