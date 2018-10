Economia Teuto abre 27 vagas de emprego em Anápolis Vagas são para as áreas de produção e qualidade

O laboratório Teuto, maior complexo farmacêutico da América Latina com sede em Anápolis, oferece 27 vagas de emprego para as áreas de produção e qualidade no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Os interessados em trabalhar no local podem cadastrar os currículos no site do laboratório ou enviá-los para o e-mail selecao@teuto.com.br. As ...