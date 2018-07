Economia Tesouro Direto registra saldo líquido de R$ 188,9 mi em aplicações em junho As vendas de títulos aos investidores da modalidade somaram R$ 1,348 bilhão no mês passado, enquanto os resgates de papéis totalizaram R$ 1,161 bilhão

Após dez meses consecutivos de saída líquida no Tesouro Direto, o programa registrou aplicações líquidas de R$ 188,9 milhões em junho. De acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 24, pelo Tesouro Nacional, as vendas de títulos aos investidores da modalidade somaram R$ 1,348 bilhão no mês passado, enquanto os resgates de papéis totalizaram R$ 1,161 bilhão. ...