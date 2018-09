Economia Terminal do Porto de Santos é leiloado por R$ 210 milhões A Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais venceu o leilão. Participaram também a Granel Química e a Cattalini Terminais Marítimos

A Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais venceu, com oferta de R$ 210 milhões, o leilão de terminal do Porto de Santos, no litoral paulista, promovido hoje (10) pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Participaram também a Granel Química e a Cattalini Terminais Marítimos. A área, locali...