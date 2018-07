Economia Termina neste domingo prazo para servidor mudar regime previdenciário O pedido feito pela internet será homologado na segunda-feira (30); veja quem pode optar pela migração

Termina às 23h59 de hoje (29) o prazo para que servidores do Executivo façam a migração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC) por meio da plataforma do Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), do Ministério do Planejamento. O pedido feito pela internet será homologado na segunda-feira (30). No caso d...