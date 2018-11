Economia Tereza Cristina fará transição no Ministério da Agricultura na próxima semana Futura ministra se reuniu por uma hora e meia com o atual, Blairo Maggi, hoje, e, segundo assessores, além da definição do rito sobre a transição, ambos trataram também sobre as ações da pasta

A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), indicada para ocupar o Ministério da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, fará a transição no prédio do órgão público, em Brasília, a partir da próxima semana. Ela se reuniu por uma hora e meia com o atual ministro Blairo Maggi, na manhã desta quarta-feira, 14, e, segundo assessores, além da definição do rito sobre a t...