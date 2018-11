Economia Tereza Cristina diz não ver conflito de interesse por manter parceria de sua família com JBS Indicada para comandar o Ministério da Agricultura, deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) afirmou não sentir desconforto em ter seu nome citado na lista de doações ilegais da JBS

Indicada para comandar o Ministério da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) disse na manhã desta quinta-feira, 8, não sentir desconforto em ter seu nome citado na lista de doações ilegais da JBS e nem diante de uma parceria comercial de sua família com o grupo empresarial no ramo de confinamento de gado. "Se o presidente m...