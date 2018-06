A China endureceu o tom e admitiu pela primeira vez de maneira oficial que está em “guerra comercial” com os Estados Unidos. Em comunicado no qual critica a nova ameaça de barreira feita pelo governo americano, o Ministério do Comércio chinês afirmou que Pequim terá de adotar “medidas abrangentes” se Washington prosseguir com o plano de tarifar em 10% o montante de até US$ 400 bilhões de mercadorias compradas do País.

Para a China, as “medidas abrangentes vão combinar quantidade e qualidade para se chegar a uma forte contramedida”. “Os Estados Unidos violaram as leis do mercado, não entenderam a lógica de desenvolvimento do mundo, prejudicam empresas e a população não apenas de ambos os países como do mundo todo”, afirmou nota do Ministério do Comércio da China.

No texto, publicado em seu site, a autoridade comercial chinesa disse que o País vai continuar o ritmo estabelecido das reformas e da abertura, “independente de mudanças do cenário externo”. A escalada da tensão comercial entre Estados Unidos e China teve início na sexta-feira, 15, quando Washington publicou a lista de produtos chineses que seriam alvo de tarifação de 25%. Parte da barreira sobre US$ 50 bilhões em produtos passa a valer a partir de 6 de julho. Pequim respondeu em igual medida, abarcando mercadorias como a soja e produtos automotivos.

Em reação, o presidente americano, Donald Trump, ordenou uma investigação contra US$ 200 bilhões de produtos comprados da China, que podem ser alvo de tarifação adicional de 10%. Adiantando-se à retaliação de Pequim, o republicano disse que o volume em mercadorias pode ser elevado para US$ 400 bilhões.

INIMIGOS

Em discurso ontem, Trump afirmou que faz agora algo que há tempos deveria ter sido feito, ao pressionar por mudanças na área. “Nossos amigos nos trataram bem pior que os inimigos em comércio, em muitos casos”, afirmou.

Em fala na Federação Nacional de Empresas Independentes (NFIB, na sigla em inglês), em Washington, Trump criticou especificamente os chineses. “Não tivemos opção com a China, isso deveria ter sido feito há anos”, argumentou.

Ele também mencionou o Canadá, dizendo que madeira e energia são questões importantes no comércio com o vizinho, também alvo de tarifa americana recentemente. O presidente a defendeu sua plataforma econômica.

Segundo ele, a lei que cortou impostos garantiu um impulso no crescimento econômico e a geração de muitas vagas no mercado de trabalho. “A política econômica pode ser resumida em três belas palavras: empregos, empregos e empregos”, afirmou, citando o otimismo das empresas.