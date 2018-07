Economia Tenho certeza que haverá acordo sobre matéria do tabelamento do frete, diz Temer Tema deve ser discutido no Supremo Tribunal Federal (STF) no final de agosto

O presidente Michel Temer (MDB) disse nesta segunda-feira (30) acreditar que deve haver uma convergência das demandas entre empresários e representantes dos caminhoneiros em relação ao tabelamento do frete. O tema deve ser discutido no Supremo Tribunal Federal (STF) no final de agosto. "Quando chegamos ao acordo com os caminhoneiros no décimo dia da greve, tínhamos co...