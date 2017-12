Temporada de promoções no varejo

Passado as comemorações do Natal, o comércio se organiza para limpar os estoques e movimentar um pouco mais as vendas. É chegada a temporada dos saldões no varejo. Ela começa a partir de amanhã (27) nos shoppings em Goiânia, porém a maioria dos centros de compras deixaram para as primeiras semanas de janeiro as promoções que oferecem até 70% de desconto e ainda há a po...