Economia Temporada de cruzeiros está aberta e deve gerar 30 mil empregos no Brasil Transatlânticos vão levar turistas para conhecer 15 cidades da costa brasileira

A temporada de cruzeiros no Brasil começou nesta semana com a chegada do primeiro navio a Salvador. Até abril do próximo ano, são esperados sete transatlânticos que vão oferecer, juntos, 500 mil leitos em 133 roteiros, com 585 escalas pela costa brasileira. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil), o número é 15% maior que o r...