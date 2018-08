Economia Temer volta atrás e deve propor adiamento do reajuste de servidores para 2019 Decisão foi tomada após reunião de Temer com os ministros da Fazenda e do Planejamento; objetivo é abrir espaço de R$ 6,9 bilhões nas despesas previstas para o ano que vem

O presidente Michel Temer voltou atrás e deve propor ao Congresso Nacional o adiamento do reajuste dos servidores públicos federais de 2019 para 2020. Com isso, espera-se abrir um espaço de R$ 6,9 bilhões nas despesas previstas para o ano que vem. A decisão foi tomada após reunião de Temer com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e do Planejamento, Esteves Colnag...