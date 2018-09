Economia Temer volta a dizer que vai procurar eleito Presidente diz que Congresso está pronto para votar reforma e cogita suspender intervenção no Rio de Janeiro

O presidente Michel Temer voltou a dizer ontem que a reforma da Previdência está pronta para ser votada no Congresso e que buscará o apoio do novo presidente eleito para que a apreciação ocorra em novembro deste ano. Temer falou em entrevista exclusiva à NBR, emissora pública do governo, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. “É importante que o governo s...