Economia Temer sanciona MP do frete, mas veta perdão a multas Tabelamento do frete, aprovado pelo Congresso, já é lei; setor produtivo aguarda julgamento da constitucionalidade pelo STF

Sem querer comprar outra briga com os caminhoneiros, o presidente Michel Temer sancionou ontem a lei que dá base ao tabelamento do frete, aprovada pelo Congresso em meados de julho. Foi vetado apenas um ponto, o que perdoava as multas aplicadas durante a paralisação, que afetam principalmente as empresas de transporte.Com isso, o setor produtivo voltou suas atenções sob...