Temer quer gás mais barato para baixa renda

O presidente Michel Temer pediu à área técnica do governo estudos que permitam redução no preço do gás de cozinha para beneficiar famílias de baixa renda. Ontem, em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, Temer se queixou da elevação dos preços no gás de cozinha e avisou que seu governo está “examinando uma fórmula para compensar esse aumento para os mais po...