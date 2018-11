Economia Temer pode antecipar reforma dos ministérios Objetivo é permitir que Orçamento em tramitação seja adaptado para as fusões e extinções de pastas planejadas por Jair Bolsonaro

Para evitar que o Congresso Nacional acabe aprovando um Orçamento "fictício" para 2019, o atual governo poderá antecipar a Medida Provisória que altera a divisão dos ministérios no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O objetivo é permitir que a peça orçamentária que tramita no parlamento seja adaptada a tempo de considerar as fusões e extinções de pastas...