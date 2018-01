Temer libera R$ 15 bi para Caixa

O socorro de até R$ 15 bilhões à Caixa com dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve sair na semana que vem, informou ontem ao jornal O Estado de S. Paulo o ministro das Cidades, Alexandre Baldy. A operação - que na prática transforma dinheiro dos trabalhadores depositados no fundo em capital do banco - só depende agora do aval do conselho curador do FGTS...