Economia Temer estuda novo pronunciamento para fazer apelo a caminhoneiros e petroleiros Na sexta-feira (25), quando o acordo com os caminhoneiros não foi cumprido, o presidente convocou as forças federais

O presidente Michel Temer poderá dar uma nova declaração à imprensa neste domingo, 27. Na sexta-feira, 25, quando o acordo com os caminhoneiros não foi cumprido, o presidente Temer anunciou que estava convocando as forças federais, incluindo Forças Armadas, para desobstruir estradas e forçar a categoria a voltar ao trabalho, tentando retomar o reabastecimento do País. ...