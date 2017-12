Temer está animado em aprovar reforma no início de fevereiro, diz Skaf

Após fazer uma visita ao presidente da República, Michel Temer, no hospital Sírio-Libanês, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, afirmou que o peemedebista admitiu que a votação da reforma da Previdência deve ficar para o próximo ano. "Já está na cabeça de Temer fazer votação em fevereiro", disse o dirigente da Fiesp após o encontro com o peemedebista, que durou cerca de 40 minutos.



Skaf não quis comentar se Temer ficou contrariado por não ter podido voltar à Brasília ainda nesta quinta para tratar do tema. "Não senti isso, senti ele muito animado. Ele está se sentindo bem e, em relação à reforma da Previdência, muito animado no sentido de aprová-la no início de fevereiro."



A agenda de Temer inicialmente previa dois compromissos oficiais para esta quinta. Às 16 horas, Temer receberia o prefeito de Salvador (BA), Antônio Carlos Magalhães Neto. Às 17 horas, participaria da cerimônia de posse do novo ministro da secretaria de Governo, Carlos Marun. No entanto, os médicos julgaram melhor liberar Temer apenas na sexta.



Sobre a reação do empresariado em relação ao adiamento da votação, Skaf disse que é necessário enfrentar a situação verdadeira. "E a situação hoje é que ficou para fevereiro."