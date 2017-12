Temer diz que está otimista com Previdência

O presidente Michel Temer admitiu ontem que, se a reforma da Previdência não for aprovada pelo Congresso em 2018, será uma derrota simbólica para o governo. Segundo ele, caso a proposta não seja aprovada, haverá uma quebra do controle da inflação e dos juros no País, além de descrédito de natureza nacional e internacional.“Acho que perde o governo até simbolicamente...