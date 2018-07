Economia Temer diz que acordo Mercosul-União Europeia pode sair em setembro O presidente disse que o acordo comercial anunciado ontem (25) entre o bloco europeu e os Estados Unidos em nada atrapalham as tratativas entre sul-americanos e europeus

O presidente Michel Temer se mostrou otimista com a assinatura de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia ainda este ano. Ele afirmou que há uma reunião marcada para setembro e que “não é improvável” que o acordo seja fechado nesse momento. “As questões relativas à aliança do Mercosul com a União Europeia ainda estão em tratativas. Há uma reuniã...