Economia Temer confirma reajuste de servidores do Executivo para 2019 A decisão resulta em um gasto extra de R$ 6,9 bilhões com a folha de salários do funcionalismo no ano que vem

O presidente Michel Temer desistiu de adiar de 2019 para 2020 o reajuste dos servidores do Executivo. Portanto, o candidato que vencer a eleição receberá de herança, entre tantas outras, a certeza de que terá um gasto extra de R$ 6,9 bilhões com a folha de salários do funcionalismo no ano que vem. "Não farei mais uma medida provisória para adiar o reaj...