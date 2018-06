Economia Temer confirma nome de Ivan Monteiro como novo presidente da Petrobras Presidente também reafirmou o apoio à política de preços praticada pela empresa

O presidente Michel Temer confirmou o nome de Ivan Monteiro para ser recomendado como presidente efetivo da Petrobras. Ele falou à imprensa na noite de ontem (2), após reunir-se com Monteiro no Palácio do Planalto. Temer aguardou a decisão do Conselho de Administração da Petrobras, que indicou o diretor financeiro da estatal para ocupar interinamente o cargo. “Comunico que o ...