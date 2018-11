Economia Temer assina compromisso para implementar Acordo de Paris Presidente ainda defendeu OMC mais atuante contra protecionismo

O presidente Michel Temer participou nesta sexta-feira (30) de uma reunião informal do Brics - grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - e assinou uma declaração em que os países firmaram o compromisso da "plena implementação" do Acordo Climático de Paris. O comprometimento foi firmado antes do início da cúpula do G20, em Buenos Aires,...