Economia Temer anuncia redução de R$ 0,46 no litro do diesel por 60 dias em nova tentativa de acordo Medida foi anunciada pelo presidente durante um pronunciamento na noite deste domingo (27)

O governo federal cedeu e decidiu congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em R$ 0,46 por litro. A proposta foi anunciada há instantes pelo presidente Michel Temer, que fez um pronunciamento depois de um dia inteiro de negociações no Palácio do Planalto. isso significa, segundo o presidente, zerar as alíquotas da Cide e do PIS/Cofins. Os r...