Economia Temer antecipa que Caged de agosto mostra criação de mais de 100 mil vagas Anúncio foi realizado pelo Twitter

O presidente Michel Temer antecipou-se ao Ministério do Trabalho e anunciou, pelo Twitter, que o Cadastrou Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto registrou que foram criados mais de 100 mil empregos formais no Brasil. "Fui informado que o País criou mais de 100 mil empregos com carteira assinada em agosto. Isto é prova que o Brasil está no rumo cer...